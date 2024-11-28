Дерматолог Блинкова предупредила, что ломкость ногтей может говорить заболевании органов ЖКТ

Очен ломкие ногти могут свидетельством того, что у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог Анжелика Блинкова.

По ее словам, ногти страдают при многих заболеваниях. Речь может идти о язве желудка и даже злокачественном образовании. Кроме того, ломкость также может указывать и на эндокринные проблемы, например, симптом проявляется при сахарном диабете, тиреотоксикозе и гипотиреозе.

Как добавил сайт KP.RU, спровоцировать проблемы с ногтями, наконец, могут постоянные стрессы или интоксикации. Среди сопутствующих факторов врач выделила плохое питание и экологию.