Дерматолог Белаш предупредила, что самостоятельное выдавливание прыщей опасно инфицированием

Акне, известное также как угревая болезнь, является одной из наиболее распространенных дерматологических проблем, особенно среди подростков и молодых людей. Врач-дерматолог, трихолог «СМ-Косметология» София Белаш рассказала «Известиям» , что в период с 12 до 24 лет с этой проблемой сталкивается большинство людей.

Доктор подчеркнула, что акне может проявляться по-разному: от черных точек до глубоких воспалений, которые часто оставляют после себя рубцы. Высыпания на открытых участках кожи могут снижать уверенность в себе и вызывать тревожность.

Врач отметила, что самостоятельное удаление воспалений является распространенной ошибкой. Выдавливание угрей травмирует кожу, нарушает ее защитный барьер и создает условия для проникновения бактерий в глубокие слои.

Это может привести к инфицированию, усилению воспаления и появлению новых очагов высыпаний. Кроме того, в домашних условиях невозможно обеспечить стерильность, что повышает вероятность осложнений.

«Еще одним частым последствием такого вмешательства становится формирование рубцов и стойкой пигментации», — предупредила врач.

Темные пятна и неровности могут сохраняться месяцами и даже годами, требуя длительного и дорогостоящего лечения, сказала Белаш.