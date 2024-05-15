Дерматолог Баллирано посоветовала набирать крем из банки ложкой | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 18:43 Дерматолог Баллирано посоветовала набирать крем из банки ложкой

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Чтобы средства по уходу не портились раньше времени, ни в коем случае нельзя трогать их грязными руками. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано.

Она объяснила, что крем для лица, в который попали опасные микроорганизмы, нанесет коже только вред. Поэтому не стоит наносить косметические средства руками. Потому что, сколько их ни мой, от всех бактерий избавиться не удастся.

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Как добавила Общественная Служба Новостей, для нанесения крема лучше всего использовать ложку. Такой способ обезопасит средство от преждевременной порчи, а лицо — от неприятных последствий.

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