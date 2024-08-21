Дерматолог Байрамова: темные пятна на коже и мелкие морщинки указывают на фотостарение

Врач антивозрастной медицины, дерматолог-косметолог Сабина Байрамова в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала, какие признаки указывают на фотостарение.

Веснушки, темные пятна на коже и гиперпигментация первым делом сообщают о фотостарении. Под действием ультрафиолетовых лучей кожа теряет эластичность, становясь более дряблой. На шее и на лице появляются мелкие морщинки, написал сайт «7Дней».

Чтобы предупредить фотостарение, медик советует использовать крем с УФ-защитой. Желательно выбирать SPF 30 и выше. По словам Байрамовой, в период с 10 до 16 часов необходимо стараться избегать прямых солнечных лучей.