Дерматолог Байрамова: темные пятна на коже и мелкие морщинки указывают на фотостарение

Врач антивозрастной медицины, дерматолог-косметолог Сабина Байрамова в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала, какие признаки указывают на фотостарение.

Веснушки, темные пятна на коже и гиперпигментация первым делом сообщают о фотостарении. Под действием ультрафиолетовых лучей кожа теряет эластичность, становясь более дряблой. На шее и на лице появляются мелкие морщинки, написал сайт «7Дней».

Чтобы предупредить фотостарение, медик советует использовать крем с УФ-защитой. Желательно выбирать SPF 30 и выше. По словам Байрамовой, в период с 10 до 16 часов необходимо стараться избегать прямых солнечных лучей.

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте