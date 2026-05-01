Дерматолог Анпилогова рассказала, что май является опасным месяцем для кожи

Заведующая отделением косметологии и дерматовенерологии АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова рассказала РИАМО , что май является особенно опасным месяцем для кожи.

По словам специалиста, в средней полосе России УФ-индекс достигает 5–7 единиц, что указывает на высокий уровень радиации. Особенность майского солнца заключается в том, что UVA-лучи проникают сквозь облака и стекло, вызывая фотостарение и повреждение ДНК клеток. После зимы кожа истончается, теряет естественный меланиновый барьер и становится уязвимой, написал «Петербургский дневник».

Для защиты кожи доктор рекомендует использовать средства с маркировкой broad spectrum, которые защищают от UVA и UVB-лучей. Необходимо наносить около полутора миллилитров крема на лицо и шею за 15–20 минут до выхода на улицу.

Особое внимание следует уделить «слепым зонам»: губам, ушам, шее, кистям рук и зоне декольте. При УФ-индексе выше 6 необходимы шляпа с полями более семи сантиметров, солнцезащитные очки с маркировкой UV400 и одежда из плотных тканей.

Специалист советует не использовать прошлогодние средства, так как УФ-фильтры теряют стабильность при хранении. Также не стоит полагаться только на тональный крем с SPF, поскольку концентрации фильтров в декоративной косметике недостаточно.