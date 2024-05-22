Дерматолог Андрян назвала сахар и фастфуд главными врагами красивой кожи

Сахар и фастфуд провоцируют раннее старение. Эти продукты считаются главными врагами здоровой и красивой кожи, сообщила врач-дерматолог, косметолог клиники Dega Кнара Андрян в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, сахар провоцирует гликацию — объединение с белками и дальнейшее уплотнение коллагена. Этот процесс значительно ускоряет старение и появление морщин. Кроме того, негативно на здоровье кожи влияют вредные снеки и алкоголь, сообщил сайт kp.ru.

Для профилактики раннего старения врач посоветовала добавить в рацион достаточное количество клетчатки и регулярно заниматься спортом.