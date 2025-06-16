Дерматолог Амосова предупредила о фотостарении кожи из-за отказа от SPF

Дерматолог и косметолог Галина Амосова поделилась важной информацией о солнцезащитных средствах. Отказ от их использования даже в пасмурную погоду или зимой может привести к фотостарению кожи, предупредила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

«UVA-лучи, провоцирующие преждевременное старение и повреждение ДНК клеток, легко проникают через облака или стекло. Зимой же снег отражает до 80% UV-лучей», — пояснила медик.

Эксперт также предостерегла от использования «натуральных альтернатив» SPF, таких как масла и алоэ, поскольку они не только не защищают от UV-лучей, но и могут усиливать их воздействие.

По словам врача, химические SPF-фильтры разрушаются на солнце через два часа, а физические смываются водой, потом и при трении об одежду. При длительном пребывании на открытом воздухе солнцезащитный крем следует обновлять каждые два-три часа, напомнила медик.