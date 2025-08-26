Дерматолог Амосова посоветовала обладателям жирной кожи отказаться от фастфуда

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова поделилась рекомендациями по уходу за кожей, склонной к жирному блеску. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, избавиться от повышенной выработки себума помогут отказ от сладкого, молочных продуктов и фастфуда.

«А вот чистая вода, зеленый чай, овощи и продукты с омега-3 (рыба, орехи) помогают поддерживать баланс», — добавила медик.

Для качественного очищения жирной кожи специалист рекомендовала использовать пенки утром, а также гели, эмульсии с энзимами, гидрофильное масло вечером. Два-три раза в неделю можно применять энзимную пудру.

Косметолог также отметила, что увлажнение необходимо для любого типа кожи, включая жирную, поскольку недостаток влаги способен спровоцировать гиперфункцию сальных желез. Врач посоветовала подбирать увлажняющие средства с учетом индивидуальных особенностей.