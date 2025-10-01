Дерматолог Амосова подчеркнула, что пигментацию могут вызвать дефицит витаминов А, Е, С

Дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова рассказала «Газете.Ru» , что гиперпигментация — это результат воздействия солнца на кожу, который может свидетельствовать о нарушениях в организме, препятствующих восстановлению поврежденных клеток меланоцитов.

По словам эксперта, УФ-излучение активизирует меланоциты, производящие меланин, и летом этот процесс усиливается. Она отметила, что низкий уровень ферритина и анемия могут быть причинами стойкой пигментации, которую сложно удалить даже самыми активными косметическими методами.

Амосова также подчеркнула, что пигментацию могут вызвать дефицит витаминов А, Е, С, избыток витаминов группы В, прием препаратов, усиливающих фоточувствительность кожи, и нарушение работы внутренних органов.