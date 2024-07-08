Дерматолог Абрамова рассказала, что наиболее безопасным временем для загара считается промежуток с 10 до 12 часов

Врач косметолог-дерматолог Ксения Абрамова в беседе с Life рассказала, как правильно загорать, что кожа выглядела красивой и при этом не получила ожогов.

По словам медика, наиболее безопасным временем для загара считается промежуток с 10:00 до 12:00 часов. Лучше всего загорать малыми дозами, чтобы загар лег ровно. При этом важно использовать солнцезащитный крем с достаточным уровнем SPF, а наносить его нужно за 15-30 минут до выхода на улицу.

Чтобы ускорить загар, следует увлажнять кожу чаще, также можно использовать эмоленты с содержанием триглицеридов жирных кислот. Абрамова предлагает сделать выбор в пользу масла карите и макадамии или кокосового.