Депутат Соломатина предложила размещать предупреждение о технике безопасности на бутылках шампанского

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина отметила, что на бутылках шампанского необходимо указывать предупреждение о технике безопасности. Об этом она рассказала «Абзацу» .

«Было бы неплохо написать на этикетке: „Будьте осторожны при открывании бутылки“. Еще обязательно надо добавить, что лучше охладить и не взбалтывать напиток перед подачей», — поделилась депутат.

Она отметила, что если у человека есть сомнения в возможности нормально откупорить бутылку, то следует обратиться за помощью.