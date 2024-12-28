Депутат Соломатина предложила размещать предупреждение о технике безопасности на бутылках шампанского

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина отметила, что на бутылках шампанского необходимо указывать предупреждение о технике безопасности. Об этом она рассказала «Абзацу».
«Было бы неплохо написать на этикетке: „Будьте осторожны при открывании бутылки“. Еще обязательно надо добавить, что лучше охладить и не взбалтывать напиток перед подачей», — поделилась депутат.
Она отметила, что если у человека есть сомнения в возможности нормально откупорить бутылку, то следует обратиться за помощью.
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