Депутат Разворотнева посоветовала изменить подход к празднованию Нового года и не готовить много блюд
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева поделилась с NEWS.ru советом, как избежать привычки перегружать холодильник продуктами на Новый год
Парламентарий порекомендовала проводить время активно, чтобы избавиться от этой традиции.
По ее словам, стоит изменить подход к празднованию и не готовить множество блюд. Это поможет избежать набора лишних килограммов и сохранить хорошее самочувствие.
«Активный образ жизни и разнообразие новогодних праздников — это залог не только не перегруженного холодильника, но еще прекрасного настроения и хорошего самочувствия», — отметила Разворотнева.
Она предложила провести новогоднюю ночь на концерте, а затем прогуляться по городу с друзьями. В праздничные дни можно посетить каток или приятно провести время в ресторане с близкими людьми.