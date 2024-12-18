Депутат Разворотнева посоветовала изменить подход к празднованию Нового года и не готовить много блюд

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева поделилась с NEWS.ru советом, как избежать привычки перегружать холодильник продуктами на Новый год

Парламентарий порекомендовала проводить время активно, чтобы избавиться от этой традиции.

По ее словам, стоит изменить подход к празднованию и не готовить множество блюд. Это поможет избежать набора лишних килограммов и сохранить хорошее самочувствие.

«Активный образ жизни и разнообразие новогодних праздников — это залог не только не перегруженного холодильника, но еще прекрасного настроения и хорошего самочувствия», — отметила Разворотнева.

Она предложила провести новогоднюю ночь на концерте, а затем прогуляться по городу с друзьями. В праздничные дни можно посетить каток или приятно провести время в ресторане с близкими людьми.