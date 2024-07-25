Депутат Куринный заявил, что 45% смертей в России наступает от сердечно-сосудистых заболеваний

В России 45% случаев летального исхода связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и это тот сегмент населения, который можно защитить, если активно заниматься решением проблемы. Об этом сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день 45% смертей в нашей стране происходят из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это резерв, с помощью которого, если успешно бороться с этой проблемой, можно будет достичь стратегических целей, поставленных Путиным.

Одной из задач является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, что является весьма амбициозной целью. По имеющимся у депутата сведениям, в этом году рост показателя значительно замедлится, что ставит под угрозу выполнение задач по ожидаемой продолжительности жизни. Таким образом, требуются новые методы и решения, добавил он.