Депутат Дрожжина предложила ввести плановую вакцинацию от ВПЧ для девочек-подростков

Член комитета Госдумы по здравоохранению Юлия Дрожжина сообщила в интервью Life.ru о необходимости включения вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок.

Сейчас процедуру можно пройти по ОМС только в некоторых регионах с особыми программами.

«Национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения. Было бы здорово, если бы туда вошла вакцина от ВПЧ», — отметила парламентарий.

По ее словам, вакцинация наиболее эффективна для девочек 11–12 лет, до начала половой жизни. Это снижает риск заражения и развития онкологических заболеваний.

Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных половых инфекций. Он признан ключевым фактором развития рака шейки матки и может вызывать злокачественные опухоли других органов.