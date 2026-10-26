Депутат Чаплин разъяснил порядок оказания медпомощи гражданам без регистрации

Россияне могут получать медицинскую помощь даже без постоянной или временной регистрации. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, при прямой угрозе жизни экстренную помощь окажут бесплатно и без документов — для вызова бригады достаточно позвонить по номерам 103 или 112.

При остром состоянии без непосредственной угрозы жизни за неотложной помощью можно обратиться в ближайшую профильную поликлинику без предварительного прикрепления. Для этого достаточно предъявить полис ОМС или удостоверение личности.

Для планового лечения нужны полис и прикрепление к поликлинике, оформление которого также не требует наличия регистрации. Направление на плановую госпитализацию и перечень обследований в таком случае выдает лечащий врач.