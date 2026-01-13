Депутат Чаплин рассказал, что с 2026 года в ОМС включили неинвазивное пренатальное тестирование

С 2026 года в России начнут проводить ряд дорогостоящих обследований бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

По словам парламентария, неинвазивное пренатальное тестирование, которое позволяет выявить риск хромосомных аномалий у плода, будет проводиться бесплатно. Ранее такое обследование стоило десятки тысяч рублей.

В программу включено 15 новых видов высокотехнологичной помощи, например, определенные виды фотодинамической терапии в онкологии и трансплантация почки. Для новорожденных расширен неонатальный скрининг на два тяжелых наследственных заболевания.

Впервые вводятся важные скрининговые исследования для взрослого населения. Граждане в возрасте от 18 до 40 лет смогут однократно бесплатно определить уровень липопротеина (a) в крови — значимый маркер риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Для женщин в возрасте от 21 до 49 лет в рамках специальной диспансеризации один раз в пять лет будет бесплатно проводиться анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), а при положительном результате — жидкостная цитология шейки матки. Для лиц старше 65 лет впервые за счет ОМС будет проводиться вакцинация против пневмококковой инфекции.

Кроме того, в программе закрепляется возможность дистанционного диспансерного наблюдения, телемедицинских консультаций и использование беспилотников для доставки лекарств в труднодоступные районы.