Депутат Буцкая предупредила, что мода на «лотосовые роды» может привести к всплеску летальности

Мода на так называемые лотосовые роды, при которых ребенку не отрезают пуповину, а ждут, когда она пересохнет и отпадет сама, может привести в повышению смертности среди младенцев. Такое мнение высказала в беседе с Life депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
По ее словам, роды — это естественный и прекрасный процесс, но в России достаточное количество роддомов, где будущим мамам окажут квалифицированную помощь. Поэтому не стоит прибегать к нетрадиционным методам, которые могут навредить и женщине, и ребенку.
Буцкая подчеркнула, что нельзя равняться на звезд. Они могут на камеру сказать одно, а потом в реальной жизни поступить по-другому.
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