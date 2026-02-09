Депутат Буцкая порекомендовала беременным включать в рацион богатые йодом продукты для развития ума ребенка

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью радиостанции «Говорит Москва» обратила внимание на важность рациона беременных женщин. Она подчеркнула влияние питания на умственные способности будущего ребенка.
«Первые 1000 дней жизни ребенка начинаются со дня зачатия. В это время важно все — питание, образ жизни беременной женщины», — отметила депутат.
Буцкая акцентировала внимание на необходимости употребления продуктов, содержащих йод, поскольку они способствуют умственному развитию ребенка еще в утробе матери.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте