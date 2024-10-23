Делать 10 тысяч шагов недостаточно? Россиянам рассказали, сколько нужно ходить в день

Миф о необходимости делать каждый день по 10 тысяч шагов запустили создатели шагомера. На самом деле, для поддержания здоровья нужно преодолевать втрое большее расстояние или заниматься спортом, сообщил «Радио 1» физиотерапевт, биомеханик, основатель и руководитель центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко.

Он рассказал, как в 1964 году на Олимпиаде в Токио японцы презентовали первый в мире шагомер. Разработчики изобразили на нем иероглиф, похожий на шагающего человека, и он означал «10 тысяч шагов». Бондаренко сообщил, что с медицинской точки зрения между восемью и 12 тысячами шагов в день разницы нет, зато между шестью и восемью тысячами — есть, и она большая.

«Поэтому рекомендуется все-таки делать восемь тысяч шагов. <…> Это именно тренировка в спортивной форме и обуви. Когда пошли свою дистанцию. Для современного человека минимальная двигательная активность в течение дня — 25-30 тысяч шагов», — сказал доктор.

Ходьба способна предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, сообщил врач-кардиолог поликлиники No1 города Пушкино Дмитрий Хохлов. По его словам, физическая активность замедлит развитие атеросклероза — основной причины инфарктов и инсультов.