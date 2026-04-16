Deia: чистка зубов сразу после употребления сладкого может привести к деминерализации эмали

Стоматолог Андрес Рамирес в интервью изданию Deia рассказал, что чистить зубы сразу после употребления сладостей вредно. Его слова привел сайт RuNews .

Как отметил доктор, сахар быстро превращается в кислоту, и чистка в этот момент может привести к деминерализации эмали. Врач советует подождать хотя бы 30 минут после сладкого, чтобы снизить риск повреждения зубов.

Также он рекомендовал не есть сладости часто и понемногу, а употреблять их за один раз — это уменьшит время воздействия кислоты на эмаль.

Ранее стоматолог Нодира Сарсадских предупреждала об опасности щелчков в челюсти. По ее словам, это может привести к нарушению работы сустава и ограничению подвижности рта.