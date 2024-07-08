DailyMail: острая пища и алкоголь по вечерам ухудшают качество сна

Некоторые привычки пагубно влияют на качества сна. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

В частности, сон становится хуже, если вечером налегать на острую пищу. Также среди противопоказаний — алкоголь. Его употребление делает сон более поверхностным.

Кроме того, не стоит заниматься спортом по вечерам. Кардиотренировки перед сном могут негативно сказаться на скорости засыпания.