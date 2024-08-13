Daily Mail: ученые из западных стран порекомендовали выпивать кофе спустя час после пробуждения

Чтобы кофе приносило организму пользу, а не вред, рекомендуется выпивать этот напиток спустя час после пробуждения. Об этом сообщили доктор Шина Бернелл и антрополог Сиим Лэнд, написало издание Daily Mail .

Как уточнил сайт MK.Ru, кофеин может привести к резкому повышению уровня кортизола — гормона стресса. Авторы работы отмечают, что идеальным временем для напитка считается период между 8:00 — 14:00.

Специалисты считают, что после пробуждения нужно выждать время, чтобы дать возможность подняться кортизолу естественным образом.