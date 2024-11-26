Daily Mail: слишком большое число морщин может указывать на риск развития деменции

Если у человека появляется слишком много морщин, то это может указывать на начало развития слабоумия. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на публикацию в Daily Mail.
Ученые из китайского университета Фудань провели исследование и пришли к выводу, что когнитивные функции мозга, а именно их снижение, как и начинающаяся деменция отражаются на лице, ускоряя его старение.
Ученые подчеркнули, что у пожилых людей, выглядящих старше своего возраста, риск развития слабоумия выше на 61% по сравнению с более моложавыми ровесниками. Также у них на 21% чаще диагностировали болезнь Альцгеймера, говорится в исследовании.
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