Daily Mail: слишком большое число морщин может указывать на риск развития деменции

Если у человека появляется слишком много морщин, то это может указывать на начало развития слабоумия. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на публикацию в Daily Mail.

Ученые из китайского университета Фудань провели исследование и пришли к выводу, что когнитивные функции мозга, а именно их снижение, как и начинающаяся деменция отражаются на лице, ускоряя его старение.

Ученые подчеркнули, что у пожилых людей, выглядящих старше своего возраста, риск развития слабоумия выше на 61% по сравнению с более моложавыми ровесниками. Также у них на 21% чаще диагностировали болезнь Альцгеймера, говорится в исследовании.