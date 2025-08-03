Daily Mail: реалистичные кошмары могут быть предвестниками болезни Паркинсона

Бывший геодезист Мартин Пикард поделился своей историей о том, как задолго до постановки диагноза начал испытывать первые симптомы болезни Паркинсона. Об сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Пикард рассказал, что в 2005 году его начали преследовать реалистичные кошмары. Например, однажды ему приснилось, что он сидит на заднем сиденье лондонского такси, заваленном мусором, и берет интервью у диджея Тони Блэкберна.

«Весь мусор кишел пауками. Они становились все больше и больше, когда один из них размером с мусорную корзину бросился мне в лицо, я распахнул дверь и выпрыгнул — головой вперед, прямо в тумбочку у кровати», — привел слова мужчины сайт RuNews.

Такие сны преследовали Мартина много лет. В 2018 году он решил узнать их причину. В больнице пациенту объяснили, что кошмары были вызваны расстройством поведения во время сна с быстрым движением глаз. Именно это может быть предвестником болезни Паркинсона. Через два года у мужчины действительно проявились типичные признаки заболевания.