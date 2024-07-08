Daily Mail: отеки ног могут быть признаком проблем с почками или печенью

Отеки ног, которые не проходят длительное время, могут говорить о ряде патологий. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на Daily Mail.

По словам британского терапевта Элли Кэннон, отечность конечностей может возникать на фоне сердечной недостаточности, а также проблем с печенью и почками.

Однако, подчеркнула врач, симптом не всегда является поводом для беспокойства. В частности, при жаре, длительном сидении в одной позе или во время долгого перелета отеки — нормальная реакция организма. Но только в том случае, когда они быстро проходят.