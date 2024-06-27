Daily Mail: обнаружен ген, дефицит которого приводит к ожирению

Ученые в Эксетерском университете пришли к выводу, что люди, у которых наблюдается дефицит гена под названием SMIM1, сжигают меньше энергии во время отдыха. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

Женщины, у которых наблюдается нехватка этого гена, весят больше представительниц своего пола при одних и тех же обстоятельствах на 4,6 килограмма. У мужчин разница меньше — около 2,4 килограмма.

Ученые подчеркнули, что подобная генетическая «поломка» — явление нечастое. Оно бывает у одного человека из пяти тысяч.