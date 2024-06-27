Daily Mail: обнаружен ген, дефицит которого приводит к ожирению

Ученые в Эксетерском университете пришли к выводу, что люди, у которых наблюдается дефицит гена под названием SMIM1, сжигают меньше энергии во время отдыха. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

Женщины, у которых наблюдается нехватка этого гена, весят больше представительниц своего пола при одних и тех же обстоятельствах на 4,6 килограмма. У мужчин разница меньше — около 2,4 килограмма.

Ученые подчеркнули, что подобная генетическая «поломка» — явление нечастое. Оно бывает у одного человека из пяти тысяч.

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

«Были судороги». Отравившиеся в курском баре «Суши кинг» рассказали о случившемся

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте