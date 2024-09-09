CJC: частое использование гаджетов провоцирует болезни сердца

Ученые провели исследование и выяснили, что регулярное использование мобильного телефона может спровоцировать болезни сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил сайт CJC.
Исследователи установили, что электромагнитные поля, излучаемые гаджетами, вызывают сбои в работе надпочечников. Это, в свою очередь, негативно сказывается на работе сердца и сосудов, сообщил сайт «Восток медиа».
Отмечается, что риски возникновения болезней также увеличиваются при плохом режиме сна.
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