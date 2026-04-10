Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме увеличилось до 375

В больницы Мурома обратились 375 пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, среди них 188 — дети. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области.

В Муромской районной детской больнице для оказания помощи развернули койки для 32 детей в состоянии средней тяжести. Врачи начали вакцинировать заболевших против гепатита А. Взрослых пострадавших разместили в Центральной районной больнице № 2, там находятся 38 человек.

На амбулаторном лечении находятся 106 взрослых и 129 детей. Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причину заболеваемости и взяли пробы воды для анализа.

«Заключили контракт на поставку двух тысяч доз вакцины от гепатита А ТН „Альгавак“. Поставку ожидаем на следующей неделе», — уточнила и. о. министра здравоохранения области Нелли Зиновьева.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.