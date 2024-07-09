Челябинская компания сделает сервис по выявлению рака кишечника доступным в 20 регионах РФ

Компания из Челябинска «Эвалаб» планирует расширить область действия своего сервиса по выявлению рака кишечника. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные директора по продукту Евгения Алханова.

Организация подписала меморандум со столичными партнерами на полях выставки «Иннопром». Технология станет доступна в 20 регионах России.

Челябинская компания уже внедрила решение в некоторые клиники Екатеринбурга и Москвы. Разработку положительно оценили в рамках Петербургского международного экономического форума.

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Краткая история Украины. Кто, когда и зачем создал ее

«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой

«Курить должно быть немодно». Готовы ли россияне к штрафам за дымящих детей?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте