Чечню назвали самым некурящим регионом России

Чеченская Республика возглавила рейтинг регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на информацию Минздрава России.

В министерстве подсчитали, что за май 2026 года процент курящих жителей Чечни составил 0,53%. На первых строчках рейтинга некурящих регионов также Чукотский автономный округ и Краснодарский край. В этих регионах процент курящих составляет 1,35% и 4,63% соответственно.

Далее в рейтинге Республика Ингушетия с 6,01%, ДНР — 6,9% и Республика Дагестан — 8,88%.

Курение — это одна из самых вредных привычек, которые могут привести к инфаркту. Никотин повышает артериальное давление и повреждает стенки сосудов, пояснил невролог Али Исмаилов.