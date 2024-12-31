«Было очень плохо». После вакцинации в США мужчина пять раз переболел ковидом

Американец Поль сообщил, что после вакцинации «Модерной» пять раз перенес ковид

Американец Поль из американского штата Виргиния пять раз переболел ковидом из-за неэффективной вакцины «Модерна». Он рассказал РИА «Новости» , как пережил пандемию.

«Я прививался „Модерной“ оба раза, потом делал бустер. И каждый раз мне было очень плохо после прививок. Было плохо до такой степени, что я думал вызывать скорую. Были очень сильные боли в сердце», — сказал мужчина.

Первые два раза Поль перенес ковид примерно через месяц после вакцинации. Из-за тяжелых побочных эффектов он решил больше не делать прививки и справляться своими силами.

Американец вспомнил о ситуации в период пандемии в США. В магазинах, по его словам, в 2020 году царил хаос. Люди панически скупали все, что можно, даже туалетная бумага стала дефицитным товаром. Возникла нехватка некоторых продуктов, а цены подскочили.

Несмотря на это, мужчина доволен финансовой поддержкой со стороны государства в тот период. Поль заявил, что получал пособие, равное его зарплате.

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