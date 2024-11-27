British Journal of Sports Medicin: часовая прогулка прибавляет человеку 6 часов жизни

Всего один час прогулки на свежем воздухе может подарить дополнительных шесть часов жизни. Такие данные опубликовали ученые из Университета Гриффита в British Journal of Sports Medicin, передала «Вечерняя Москва».

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что благодаря прогулкам качество и продолжительность жизни обычно увеличивается у людей, которые обычно ведут малоподвижный образ жизни. Если они будут гулять ежедневно по часу, то смогут прожить на 5,3 года дольше.

Что касается людей, ведущих активный образ жизни, то дополнительная нагрузка мало повлияет на них, потому что они уже делают все возможное.