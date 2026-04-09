Британский врач Зафар отметил, что кратковременное расслабление от спиртного оборачивается долгосрочной тревожностью

Многие считают, что бокал вина или порция крепкого напитка помогут быстро снять стресс. Однако нейропсихофармаколог Имперского колледжа Лондона Зафар рассказал изданию The Guardian о малоизвестном механизме влияния алкоголя на психику.

По словам специалиста, кратковременное расслабление от спиртного оборачивается долгосрочным ростом тревожности. Это происходит из-за нарушения работы оси «кишечник — мозг». Алкоголь повышает проницаемость кишечника и провоцирует воспалительные процессы. Они напрямую искажают сигналы, передаваемые в нервную систему и отвечающие за эмоции, написала «Свободная пресса».

Зафар отметил, что этот процесс сопровождается мощным выбросом кортизола — гормона стресса. В результате человек сталкивается с ухудшением сна, снижением когнитивных функций и усилением внутреннего беспокойства.