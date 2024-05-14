Британский диетолог Брюер: дефицит витаминов А и В может вызвать зуд и шелушение кожи головы | 360°

14 мая 2024, 14:16
Британский диетолог Брюер: дефицит витаминов А и В может вызвать зуд и шелушение кожи головы
Нехватка в организме витаминов А и В может вызывать зуд и шелушение кожи головы. Как рассказала изданию Daily Mail диетолог Сара Брюер, за здоровье кожи также отвечают йод, марганец, селен и цинк.
Недостаток всех этих витаминов и компонентов провоцирует шелушение, сухость кожи и ослабление волос, написала Общественная Служба Новостей.
Реклама
Диетолог призвала людей, у которые имеются подобные проблемы, добавить в рацион сардины, орехи и семена. Все эти продукты богаты жирными кислотами и йодом. Желто-оранжевые фрукты помогут восполнить дефицит витамина А, а зеленые листовые овощи — витамины группы В.
Питание
Врачи
Реклама
Реклама