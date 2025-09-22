Бренд-шеф Новожилов предложил финскую уху для борьбы с осенней хандрой
Бренд-шеф сети кофеен «Здрасте» Ростислав Новожилов поделился с «Газетой.ru» рецептами блюд, которые могут помочь в борьбе с осенней хандрой.
Специалист предложил приготовить салат с апельсином и авокадо. Он может стать отличным средством против сезонной грусти благодаря витамину С и полифенолам, которые снижают уровень гормона стресса.
Также он порекомендовал попробовать финскую уху с форелью и креветками, так как рыба и морепродукты содержат омега-3 и витамин D, дефицит которых часто связывают с апатией.
Для поддержки синтеза серотонина Новожилов посоветовал большой английский завтрак, богатый триптофаном, сложными углеводами и витаминами группы B.