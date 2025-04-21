Борьбу с тревожными расстройствами обсудили на пресс-конференции в Москве
Тревожные расстройства стали настоящей эпидемией XXI века. Ими, по оценкам ВОЗ, страдают не менее 100 миллионов человек по всему миру. Как бороться с этой проблемой, обсудили специалисты на пресс-конференции в Москве.
Усталость, неконтролируемое беспокойство, учащенное сердцебиение, головные боли, проблемы со сном — иногда человек игнорирует эти симптомы или списывает на переутомление.
«У человека в голове складывается представление о том, что, видимо, что-то с органом. И он обращается сначала к терапевту, к врачу общей медицинской практики», — рассказал заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Владимир Медведев.
А действовать в такой ситуации зачастую стоит иначе — и обращаться за помощью к неврологу, психотерапевту или психиатру. Если человек испытывает тревогу уже долгое время, медлить ни в коем случае нельзя.
Но как ее лечить? На конференции поделились результатами исследования по препарату «Афобазол Ретард». Его назвали «Аксель» — как прыжок в фигурном катании.
«Свойства фабомотизола были неплохо известны. Был вопрос, удастся ли ретардированной форме повторить этот непростой прыжок с точки зрения лечения тревоги. <…> Получили результаты, которые подтверждают, что да», — заявили на пресс-конференции.
Успех лечения напрямую зависит и от того, насколько своевременно его начали. Лечение тревожных расстройств — вопрос личной ответственности пациента.