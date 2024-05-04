Болезнь, отравляющая жизнь женщин. Врач развеял мифы об эндометриозе | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 18:36 Болезнь, отравляющая жизнь женщин. Врач развеял мифы об эндометриозе Врач Попов подтвердил возможное влияние эндометриоза на психосоматику РИА «Новости»

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Женщины зачастую тянут с обращением к гинекологу, потому что не считают свои проблемы достаточными симптомами для посещения врача. О том, какие мифы существуют вокруг распространенной и опасной женской болезни, рассказал ведущей 360.ru Елене Кононовой доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Александр Попов.

Основной проблемой эндометриоза эксперт назвал позднюю диагностику.

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«Это может быть связано не с тем, что врач плохо смотрит пациентку, а с тем, что пациентка поздно обращается с симптомами эндометриоза», — предположил специалист.

Попов рассказал, что симптомом эндометриоза могут быть даже болезненные менструации. В этом случае женщине следует пройти обследование, чтобы проверить диагноз и вовремя начать лечиться.

Врач также прокомментировал распространенное мнение о том, что опасная болезнь возникает у женщин из-за их психологических и психосоматических проблем.

«Можно рассмотреть эту проблему с двух позиций. Первая — это что первично: плохая психосоматика и неустойчивое состояние женщины, или эндометриоз, который приводит к таким проблемам?» — задался вопросом Попов.

Специалист отметил, что женщинам с эндометриозом действительно может потребоваться не только помощь гинеколога, но и таких специалистов как психоневролог или психиатр. По его словам, на фоне гормональной терапии пациенткам рекомендуется проходить психологическую реабилитацию, в некоторых случаях и медикаментозную.

«Серьезные препараты позволяют ввести женщину из этого состояния, потому что симптом боли иногда проецируется уже из малого таза в центральную нервную систему», — предупредил эксперт.

Ранее врач Роман Кулешов рассказал, что низкое артериальное давление у женщин может являться симптомом миомы матки или эндометриоза. Также причиной проблем с пониженным давлением может стать внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте из-за язвенных колитов.