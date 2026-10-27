Более половины россиян заявили, что их дети довольны школьной едой

Больше половины российских родителей сообщили, что их дети с удовольствием едят в школьных столовых. Об этом свидетельствуют итоги опроса сайта KP.RU .

Согласно результатам, 56% респондентов заявили, что их дети не слишком привередливы, а школьные обеды им нравятся. При этом 19% родителей признались, что дети отказываются от еды в столовой, а 14% дают детям с собой деньги на покупку перекусов. Еще 4% рассказали, что дети обедают в кафе рядом со школой, 7% выбрали вариант «другое».

Среди причин недовольства школьной едой родители называли невкусную, жирную, холодную и некачественную пищу. «Даю еду с собой. Школьная отвратительная: всегда холодная, то волос в котлете, то еще что-то. Компот не компот, а вода, настолько сильно разбавленный», — приводит сайт слова одной из участниц опроса.

В некоторых школах питание уже стало разнообразнее: детям предлагают красную рыбу, кальмаров, индейку с ананасами и печенку. Однако, по данным опроса, такое меню есть не везде.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. человек.