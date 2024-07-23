Более 3,62 млн человек привились в России от клещевого энцефалита в 2024 году
В России вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита прошли более 3,62 миллиона человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора.
Там отметили, что на сегодняшний день более 377 тысяч россиян обращались к врачам после присасывания клещей.
По данным ведомства, больше всего обращений зарегистрировали в таких регионах, как Свердловская область, Пермский край, а также в Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Удмуртской Республике и Красноярском крае.
В целях профилактики продолжаются акарицидные обработки. Ими подверглись более 224,7 тысячи гектаров. На территориях детских оздоровительных учреждений обработка коснулась свыше 49,7 тысячи гектаров с контролем качества проведенных мероприятий.