BMJ Public Health: теплоизоляция домов влияет на здоровье сердца

Ученые из Токийского института науки пришли к выводу, что у пожилых людей, живущих в плохо изолированных домах, повышен риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, опубликованное в BMJ Public Health, показало: у жителей частных домов, где температура сильно зависит от погоды снаружи, вероятность умереть от болезней сердца и сосудов выше, чем у жильцов квартир, сообщил aif.ru .

Специалисты отметили, что отдельные дома хуже сохраняют тепло, особенно зимой. Перепады температуры внутри помещений приводят к сужению сосудов и скачкам артериального давления, что повышает риск инфаркта и инсульта. Особенно это касается пожилых мужчин — группы, чувствительной к изменениям температуры.

По мнению ученых, поддержание стабильного тепла в доме — важный фактор здоровья. Улучшение теплоизоляции и установка энергосберегающих окон могут снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и стать частью профилактической стратегии вместе с правильным питанием и физической активностью.