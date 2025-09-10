Бьюти-мастер Курбатова посоветовала делать японский маникюр клиентам с тонкими и ломкими ногтями

Техника японского маникюра набирает популярность благодаря тенденции на натуральность. Процедура обещает не только улучшить внешний вид ногтей, но и укрепить их. Мастер маникюра Анастасия Курбатова поделилась с KP.RU своими наблюдениями о преимуществах этой техники.

Мастер отметила, что японский маникюр рекомендуется клиентам с тонкими, ломкими или слоящимися ногтями, а также тем, кто хочет сделать перерыв от гель-лака.

По словам эксперта, процедура отличается безопасностью и мягким воздействием. В ней используются натуральные компоненты, которые помогают укрепить ногти и придать им здоровый блеск. Для достижения заметного результата требуется курс из нескольких сеансов.

Курбатова подчеркнула, что эффект от одной процедуры сохраняется около двух недель, но для максимального восстановления рекомендуется пройти курс из пяти сеансов. Она также отметила, что японский маникюр противопоказан при грибковых заболеваниях ногтей и воспалениях.