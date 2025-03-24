Бьюти-эксперт Шапиро посоветовала заменить шампанское на водку или текилу

Чтобы избежать отеков на лице и теле, лучше употреблять качественную водку или настоящую мексиканскую текилу вместо шампанского и вина. Об этом рассказала бьюти-эксперт, владелица и креативный директор сети клиник эстетической медицины и пластической хирургии Ирина Шапиро в интервью «Газете.Ru» .

По мнению специалиста, такие напитки в небольших количествах не вызывают отеков, однако стоит помнить о допустимой дозе. Для женщин она составляет около 50–100 миллилитров, сообщил сайт «Известия». Эксперт также посоветовала ограничить употребление алкоголя до одного-двух раз в неделю.