Бьюти-эксперт Носкова заявила, что натуральные масла снижают защитный барьер кожи

В погоне за сохранением красоты и здоровья кожи важно не переусердствовать с натуральными компонентами в составе очищающих средств. Об этом рассказала бьюти-эксперт Елена Носкова сайту Lenta.ru .

По словам специалиста, использование в уходе большого количества натуральных масел в чистом виде может спровоцировать нарушение естественного липидного слоя и защитного барьера кожи. Кроме того, может снизиться регуляция влаги, отмечает kp.ru.

Носкова посоветовала не отказываться от комплексных средств, а выбирать косметические продукты с натуральными маслами в составе. Чтобы не травмировать эпидермис и не нарушить кислотно-щелочной баланс кожи, важно не переусердствовать с процедурами очищения, отметила эксперт.