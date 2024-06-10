Бьюти-эксперт Мирзабекова: самолечение при проблемах с кожей может обернуться хроническим акне

Управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова посоветовала не заниматься самолечением при проблемной коже. Об этом сообщил RuNews24.ru.

По словам эксперта, только косметолог способен грамотно подобрать правильные средства. Самостоятельный уход в данном случае может обернуться хроническим акне.

Мирзабекова также отметила, что сухая или жирная кожа — признак нехватки определенных веществ в организме. Еще одной причиной являются нарушения в гормональной системе.

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