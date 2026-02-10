Бьюти-эксперт Миронова предупредила об опасности косметики с клетками человека

Использование косметики, содержащей культивированные клетки человека (HAFCM), может быть связано с риском развития онкологии. Такое предупреждение озвучила косметолог и бьюти-эксперт Василина Миронова в интервью «Москве 24» .

На территории РФ применение подобных компонентов в косметологии запрещено из-за отсутствия достаточной клинической базы, подтверждающей их безопасность. Миронова подчеркнула, что нет однозначных данных о том, как такие стволовые клетки могут повлиять на организм человека. Существует предположение о возможном риске появления злокачественных образований из-за их способности к бесконечному делению.

Косметолог также усомнилась в том, что в недорогих патчах действительно содержатся культивированные клетки человека. Она предупредила, что косметику опасно покупать на маркетплейсах, так как они недостаточно серьезно относятся к проверке сертификации продуктов.

Результатом использования сомнительной косметики может стать сильнейшая аллергическая реакция, появление высыпаний и нагноений. Если на коже уже есть повреждения, непонятные компоненты могут попасть в кровь, и последствия в такой ситуации могут быть непредсказуемыми.