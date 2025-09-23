Бьюти-эксперт Калентьева рассказала о пользе детокса для кожи лица

Детокс способствует запуску нескольких процессов в организме. Как рассказала изданию «Страсти» бьюти-эксперт и основатель компании «Проффарм» Татьяна Калентьева, он усиливает микроциркуляцию, снимает отеки и избавляет от лишней жидкости, удаляет ороговевшие клетки.

Регулирование работы сальных желез помогает снизить выработку кожного сала, предотвращая появление акне и других проблем с кожей. Антиоксидантная защита борется со свободными радикалами, замедляя старение кожи. В результате детоксикации уменьшается количество высыпаний, выравнивается тон кожи, лицо становится более сияющим.

Кожа — это естественный барьер, который ежедневно подвергается воздействию агрессивных факторов. Источники загрязнения делятся на внешние и внутренние.

Внешние факторы включают загрязненный воздух, ультрафиолетовое излучение и некачественные косметические средства. Они могут забивать поры и вызывать аллергические реакции.

Внутренние факторы — это неправильное питание, хронический стресс, недостаток сна и заболевания желудочно-кишечного тракта. Эти проблемы могут нарушать усвоение питательных веществ и выведение токсинов, ухудшая состояние кожи.