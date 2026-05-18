Бьюти-эксперт Ямазаки поделилась советами по выбору солнцезащитных средств

Управляющая бьюти-пространством Faceology Наталия Ямазаки в интервью «Газете.Ru» поделилась советами по выбору солнцезащитных средств. Она отметила, что для городской среды вполне достаточно SPF 30, тогда как для активного отдыха на солнце или в горах рекомендуется использовать SPF 50 и выше.

Эксперт подчеркнула важность учета не только уровня SPF, но и спектра защиты от ультрафиолетового излучения.

«Особое внимание стоит уделять защите от UVA- и UVB-лучей», — отметила Ямазаки.

Эти лучи по-разному воздействуют на кожу и могут вызывать фотостарение и повреждения. Также Ямазаки обратила внимание на типы фильтров в составе солнцезащитных средств. Физические фильтры, по ее словам, работают как отражающий барьер и подходят для чувствительной кожи, однако они могут оставлять белый след и требуют частого обновления после контакта с водой. Химические фильтры, в свою очередь, поглощают ультрафиолетовое излучение и преобразуют его в тепло, но могут вызывать раздражение у чувствительной кожи, добавили «Известия».

Специалист добавила, что молочко и флюиды подходят для ежедневного применения и быстро впитываются, не оставляя липкости. Кремы могут быть увлажняющими или матирующими, а также с тонирующим эффектом для выравнивания тона кожи.