Бьюти-блогер Горбунова: генетика и качество питания влияют на скорость загрязнения волос

Некоторые считают, что волосы можно «приучить» меньше пачкаться, сократив частоту мытья. Владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова призвала не верить в этот миф, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, одна из причин загрязнения головы — выделение железами себума. Их активность зависит от генетики, гормонального фона, качества питания и питьевого баланса.

Эксперт посоветовала учитывать индивидуальные особенности при составлении графика гигиенических процедур. Общая рекомендация по мытью волос дважды в неделю некорректна.

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Пингвины важнее солдат? Зачем Украина тратит миллионы на Антарктику

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте