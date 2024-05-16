Бьюти-блогер Горбунова: энзимная пудра отлично подойдет людям с чувствительной кожей | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 11:34 Бьюти-блогер Горбунова: энзимная пудра отлично подойдет людям с чувствительной кожей

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Энзимная пудра предназначена для глубокого очищения кожи лица. Она станет идеальным выбором для людей с чувствительной кожей, которым традиционные скрабы противопоказаны, сообщила бьюти-блогер Риа Горбунова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, средство также могут использовать и те, у кого есть розацеа или экзема. Энзимы в составе пудры помогают обеспечить бережное отшелушивание без механического воздействия, улучшая цвет лица и текстуру кожи.

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Горбунова отметила, что энзимную пудру рекомендуется использовать один-два раза в неделю в зависимости от типа кожи и ее потребностей.