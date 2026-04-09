Биотехнолог Золотарева дала советы, как обезопасить детей от бактерий на площадке

С наступлением весны детские площадки могут стать местом скопления бактерий, особенно в песочницах и на качелях. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.

Эксперт отметила, что с потеплением количество микроорганизмов в песке может быстро увеличиваться. В песочницах часто обнаруживаются различные виды кишечной палочки.

«С наступлением теплой погоды количество микроорганизмов в песке может увеличиваться достаточно быстро», — считает специалист.

По словам эксперта, стафилококки и микрококки часто обнаруживаются на поверхностях качелей, поручней и лестниц, так как они постоянно контактируют с руками детей. Эти микроорганизмы могут вызывать воспаление при попадании на слизистые оболочки или в небольшие повреждения кожи. Чтобы избежать заражения, специалист рекомендует обязательно мыть руки с мылом после прогулки и не допускать попадания песка в рот, написал KP.RU.